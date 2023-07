Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen over hvem som skiftet jobb for mai finner du her.

Nina Møgster er ansatt som ny daglig leder i Lingalaks. Møgster ga seg som sjef i Lerøy Sjøtroll for om lag et halvår siden.

– I tiden etter at jeg slutte i Lerøy Sjøtroll har jeg væty så heldig å bli kontaktey av flere potensielle arbeidsgivere. Etter å ha møtt menneskene i Lingalaks, satt meg inn i hvordan de driver, og alt det spennende som foregår i Lingalaks og eierkonsernet, var valget til slutt enkelt når de ga meg tilbud om jobb, uttalte Møgster i en pressemelding.