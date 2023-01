Morten Svendsen er ansatt som produksjonsleder hos Salten N950, skriver selskapet i en pressemelding. Svendsen kommer fra en stilling som produksjonssjef i Stryhns-gruppen i Danmark, men skal nå lede produksjonen på lakseslakteriet på Sørarnøy.

Salten N950 AS ansatte i fjor høst ny daglig leder med Roy-Tore Rikardsen. Rikardsen tok da over roret etter Johan-Edvard Andreassen, som har vært daglig leder siden oppstarten på tidlig 90-tallet. Nå har selskapet ansatt ny produksjonsleder.

– Jeg har hele livet jobbet med mat, men så langt har det vært best å jobbe med laks her i Norge. Med et helt nytt lakseslakteri, så er det lett å se muligheter, uttaler Svendsen i pressemeldingen.

– Bred erfaring

Svendsen har jobbet flere år innen meieriproduksjon i Norge og Danmark, og gikk over til å jobbe med havbruk i 2010. Der har han i over ti år jobbet med både laksefôr, fiskeolje og lakseoppdrett. Etter et opphold tilbake i Danmark, gikk turen igjen nordover, denne gangen til Salten N950 på Sørarnøy.

– Morten har en bred erfaring, og vet hva som skal til for å lykkes. Det å allerede ha et høyt fokus på hygiene og kvalitet er for oss avgjørende når vi skal utføre oppdrag på vegne av kundene våre, uttaler Roy-Tore Rikardsen, daglig leder hos Salten N950, i pressemeldingen.

– God mottakelse

Morten Svendsen flyttet til Sørarnøy i midten av januar, og er inne i sin første måned som produksjonsleder. Svendsen forteller selv at han er vant til å flytte på seg for å bo der jobben er, og har god kjennskap til kystlinjen i Nord-Norge.

– Det har vært en god mottakelse så langt, og jeg satser på å bli godt kjent med de som bor og jobber her. Jeg har alltid bodd i distriktet, men jeg opplever dette som relativt sentralt. Øya er nært alt, både hvis man liker friluftsliv eller hvis man vil dra til Bodø, som ligger kun 40 minutter unna med båt, utdyper Svendsen.