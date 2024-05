Veteranen Odd Gunnar Sørøy har jobba i næringa i 45 år, og i 19 av dei har han vore driftsleiar.

– Det er ein jobb, men samtidig ein tilstand, seier han til Intrafish.

Sørøy er 16 år då han byrjar å arbeide på merdkanten på øya Smøla i Møre og Romsdal i 1978.

Det skal utvikle seg til ein over 45 år lang karriere i næringa. Sørøy er i dag 62 år, og har i alle desse åra hatt eit ønske om å ha ein personleg motivasjon i jobben han har gjort. Det har ført til at han jamleg har studert ved sida av arbeidet.

Men meir om det seinare.

Då Sørøy er 16 år, er det er ikkje stor tilgang på jobbar på øya. Valet til den unge mannen står mellom fiskeri og oppdrett. Trass i at han kjem frå ei fiskarslekt, der både far og bestefar var på havet – i tillegg til å drive eit lite gardsbruk med sauer, høns og grisar – er det ikkje den retninga han vil gå sjølv.

– Eg hadde ikkje ønske om å bli fiskar. Det var eit yrke som ikkje gav så mykje igjen i løningsposen, seier han.

Dermed blir det oppdrett.

Handmakt og hardt arbeid

På slutten av 70-talet er det ifølge Sørøy rundt 13 uavhengige oppdrettarar på øya. Som ungdom er han innom tre-fire av dei. Først Sørsmøla fiskesamvirkelag, og så Sørsmøla fisk, Brattværfisk og Ideal laks. Etter dagens målestokk er det små anlegg, på rundt 8.000 kubikk.

Sørøy skildrar eit godt lokalmiljø for næringa, med eigen oppdrettarforeining. Han fortel at det var mykje som måtte løysast med godt, gamalt handarbeid. Om dei skulle løfte ein pall over i ein båt, var det ingen kran som kunne løfte heile pallen. Då måtte dei dele den i to for hand, og løfte over i to omgangar. Grøntvedt-merdane i tre – nokre «enkle saker» ifølge Sørøy – blei øydelagde i vêr og vind, og måtte snikrast på jamleg for å haldast ved like.

Då Sørøy byrja å jobbe i oppdrettsnæringa, brukte ein merder av tremateriale. Foto: Ragnar Christian Mørk Andersen/Kysetmuseet i Sør-Trøndelag

– Vi diskuterte løysingar i lag, det var ikkje noko som var laga på førehand – vi måtte finne løysingar der og då. Det var lite utstyr som kunne hjelpe deg, seier han og held fram:

– Det var ikkje maskiner då du skulle skifte nøter, og slakting av fisk måtte du gjere med handmakt, og ta den opp med vanleg håv. Det var hardt og krevjande arbeid. HMS var ikkje eit ord som var oppfunnet.

– Tenkte du noko på sikkerheit då du var på jobb?

– Å vere på båt var noko du var vand til, du måtte ikkje ha redningsvest, vernesko eller noko som helst, det var berre sånn. Hadde du ein kjeledress og støvlar, var det greitt. Og oljeklede då det regna, seier han.

Skape sin eigen veg

På anlegget gjer unge Sørøy dei fleste arbeidsoppgåver som finst.

– Eg skulle ta meg av anlegget, og i ein periode ta imot fisk på fiskebruket. Det var veldig mykje åleinearbeid i starten. Eg lærte meg å arbeide godt – å ha fokus på å få gjort ting, og gå vidare.

Bildet viser arbeidarar på merdkanten på ei tremerd. Foto: Ragnar Christian Mørk Andersen/Kysetmuseet i Sør-Trøndelag

Han synest det er spesielt artig å fôre fisken, og følge med på utviklinga. Sjå at den veks og trivst.

– Og så var det ein del ting vi berre måtte gjere. Det var utfordrande å levere fisk og skifte nøter, og ein måtte ha inn fleire folk til å hjelpe. Slik eg opplevde det, var det ikkje mykje pengar i miljøet i startfasen. Ein måtte klare seg med det ein hadde, fortel han.

– Hugsar du kva du tenkte om næringa den gongen?

– Eg har ikkje fundert over det. Det var naturleg at den var der, og at du hadde jobb på heimplassen. Ein hadde ikkje så mykje val, samtidig som ein fann ut at det valet opna opp for mange moglegheiter, som materialiserte seg på 80- og 90-talet. Då var det opp til deg sjølv å skape din eigen veg, seier han.

Eit 27/7-prosjekt

Etter kvart byrjar Sørøy i Stolt Seafarm, og då selskapet fusjonerar med Marine Harvest i 2005, blir han med over. Då har han allereie jobba som formann i nokre år, og blei driftsleiar der. Det held han fram med i Harvest – som etter kvart blir til Mowi.

Odd Gunnar Sørøy på jobb på båt. Foto: Johs Bae

Først i år skifta Sørøy jobb, til HMS- og kvalitetsleiar i båtbyggarfirmaet Promek. Då hadde han jobba som driftsleiar i totalt 19 år.

– Å vere driftsleiar er eit 24/7-prosjekt, og ikkje noko du tar fri frå. Ikkje i min måte å jobbe på, iallfall. Du må vere på når andre tilsette ringer deg og har behov for svar. Det er jo ein jobb – men samtidig ein tilstand, seier han.

Sørøy trur slike som han, som har vore driftsleiar så lenge, kan vere ein utdøyande rase.

– Og kanskje det er bra. Skal du stå lenge i ein sånn stilling, må du finne motivasjon og vere innovativ. Du må yte ganske kraftig, seier han og legg til:

– Det treng ikkje vere ein fordel at folk står så lenge i stillingane sine heller.

For å kunne jobbe på den måten, har det i tillegg vore viktig – og nødvendig – å få støtte heimanfrå.

– Det har vore godt avklara i familien. Det hadde ikkje gått an viss det ikkje hadde vore okei på heimebane, seier han.

Lukta av pengar

Kona, Sonja Sørøy, er også frå Smøla. Ho har, som han, budd der stort sett heile livet. Ekteparet har vore gift i 35 år, og møtte kvarandre for om lag 40 år sidan.

Då jobba han allereie i næringa, og kona fortel Intrafish om den første tida etter dei traff kvarandre.

– Eg hugsar eg heile tida måtte seie at han skulle skifte klede då han kom heim frå jobb, for i byrjinga brukte ein berre dei kleda ein hadde, og det kom ein veldig spesiell lakselukt på dei, seier ho, og ler av svaret han gav ho:

– Han sa at det lukta pengar.

Arbeidarar om bord i ein brønnbåt. Foto: Ragnar Christian Mørk Andersen/Kysetmuseet i Sør-Trøndelag

Sonja Sørøy fortel at det ikkje alltid var like enkelt å få tak i mannen då han var på sjøen, sidan telefondekninga ikkje var så mykje å skryte av på den tida.

– Men eg var trygg på at han var trygg, og dei var fleire i lag. Det er jo betre i dag, der du kan sende ei melding viss det blir overtid. Men eg var heile tida sikker på at næringa var trygg, at det var under trygge forhold – og at vi hadde fått beskjed viss det skjedde noko, seier ho.

Lagarbeid

Sjølv om ho stort sett klarte å tenke slik, var det likevel ikkje berre, berre. Som viss det var storm då dei arbeidande var ute.

– Vi bur jo i eit vêrhardt område – det ermykje styggevêr, spesielt om hausten og vinteren. I dag reiser ein kanskje ikkje ut viss det er sliktvêr. Sidan ein for eksempel fôrar på ein annan måte. Så utviklinga i næringa har gått mot det positive, meiner ho.

– Det er klart det sit jo i bakhovudet, at det heile tida kan skje noko, legg ho til.

Ho trøysta seg med at han iallfall ikkje jobba som sjømann og var på fiske åleine.

Arbeid om bord på båt. Foto: Ragnar Christian Mørk Andersen/Kysetmuseet i Sør-Trøndelag

Sjølv har ho jobba som hjelpepleiar i alle år, og i lag har paret to ungar, som i dag er vaksne. Då dei var små, var det godt å ha både naboar og besteforeldre som kunne vere barnevakt viss ho skulle på kveldsvakt og han måtte jobbe overtid.

– Han seier han ikkje kunne jobba så mykje viss ikkje han fekk så mykje støtte heimanfrå. Korleis har det vore for deg?

– Du innstiller deg på det, ein må vere to i eit forhold og vere fleksible begge to. Eg kunne jo også plutseleg ta ei vakt då vi eigentleg skulle noko, men vi har vore einige om at for å få systemet til å gå opp, må ein løyse det på best mogleg måte.

– Og så har han gitt mykje tilbake, legg ho til.

Med hjarte for jobben

Men at jobben hans har tatt mykje tid utover vanleg antal arbeidstimar per veke, kan ho også bekrefte.

– Når telefonen ringer på natta, må ein ta den, og kanskje han også må ut. Om det er noko som skjer, for eksempel ein båt som ringer, må du berre dra, seier ho og legg til:

– Hjartet hans bankar for jobben. Eg trur han har fått høyre det også, at han har hatt hjarte for jobben.

Odd Gunnar Sørøys interesse for jobben har også vist seg gjennom den store lysta hans til å heile tida skaffe seg meir kunnskap og halde seg oppdatert på det nyaste i faget.

For han har det heile tida vore viktig å motivere seg sjølv – og å finne ei personleg meining i arbeidet. Ein måte han har gjort dette på, er å vere opptatt av å tileigne seg ny kunnskap. Sidan 1993 har han jamleg tatt ulike studium ved både høgskulen og universitetet i Bergen, og universitetet i Bodø.

Fleire av desse studia har han tatt gjennom forbundet for leing og teknikk, der han er organisert. Dei har eigen studieorganisasjon, der medlemmane meir eller mindre kan få dekka studia økonomisk.

– Det er eit fantastisk tilbod, som kanskje ikkje så mange veit om. Halvårsstudium kostar kanskje opp mot 100.000 totalt, så å få det dekka har vore avgjerande for min del, fortel han.

Studia han har tatt, har likevel vore heilt på eige initiativ.

– Eg har ikkje gjort det for å få noko grad, men har tatt dei studia som har vore relaterte til jobben min, seier han.

På hogget

Som då han var driftsleiar i Mowi.

– Då tok eg studium som er relaterte til å handtere folk, slik at eg kan gjere ein best mogleg jobb inn mot mitt personale, og for eksempel sånn at eg er i stand til å snakke same språk som veterinærane. Det har vore betydingsfullt, seier han og held fram:

– Min ståstad er at ein arbeidsgivar skal legge til rette og sørge for at du held på motivasjonen du har med deg inn i jobben når du søker – men den tilsette må sjølv finne ein måte å motivere seg på.

Akkurat no tar han eit emne i HMS, leiing og strategi – for å vere betre rusta til den nye stillinga han nettopp har gått inn i.

– Eg trur det er vesentleg å vere på hogget heile tida, og ikkje sitje og vente på at kunnskapen skal kome til deg.

– Er det fleire på din alder i forelesingssalen?

– Eg føler meg kanskje av den eldre typen der, men eg meiner det ikkje skal definere meg. Eg er oppegåande og i full jobb, og eg vil tileigne meg ny kunnskap så lenge eg gjer ein jobb i samfunnet. Eg vil ikkje sjå meg til sida og tenke på kva dei andre tenker om meg, seier han.

– Køyr på

62-åringen er ikkje i tvil om at han vil oppfordre andre til å studere ved sida av jobben.

– Det er berre å køyre på. Det er ikkje vits i sjå seg tilbake, ein må sjå framover. Det er opp til ein sjølv å definere kvardagen og framtida, uansett kva nivå du er på.

– Har du noko råd til dei som er heilt nye i næringa, eller vurderer å begynne?

– Den einaste begrensninga er deg sjølv. I Mowi er det gjennom åra definert over 50 yrkesgrupper, og det er mange jobbar i både byar og tettstader. Viss du kjem deg inn i næringa, har du jobb så lenge du orkar og vil.

– Men du må vere villig til å jobbe og gjere ein innsats, legg han til.

På søken

Og no er altså Sørøy klar for tida i ny jobb. Det var nok no, fann han ut, etter å ha tenkt på det ei god stund – sjølv om det kanskje er litt uvanleg å byte firma etter 30 år.

– Eg er jo litt på søken, og har trua på at ein skal få til noko. Eg skal prøve å gjere mitt beste, seier han.

Odd Gunnar Sørøy. Foto: Privat

Målet er å jobbe i Promek så lenge han kan – og halde seg i god form. På fritida har han prosjekt med å springe to-tre halvmaraton i året, med den treninga det inneber, noko han byrja med først som 49-åring. I mai skal han til Berlin og springe 25 kilometer. Å halde seg sprek, frisk og rask er viktig for Sørøy – kanskje spesielt sidan jobben har blitt mindre og mindre fysisk.

I tillegg til springinga, er han engasjert i lokalsamfunnet på Smøla, og har periodevis hatt fleire verv i kommunen. I dag er han leiar for kontrollkomiteen.

– Kvar trur du Smøla hadde vore i dag utan havbruksnæringa?

– Eg trur bokstaveleg tala det hadde vore ein fattigare kommune. Det har vist seg gong på gong at næringa har støtta opp mot lokalsamfunnet.

Positive på Smøla

Ifølge Sørøy verkar det som om dei fleste på Smøla er positive til oppdrettsnæringa. Men han har merka seg at mange har andre haldningar til næringa også.

– I nokre sosiale medier kan det nokon gongar sjå ut som deter ei næring som alle elskar å hate, trur eg. Med ikkje alltid like gode grunngivingar til å hevde det dei hevdar, seier han.

– Har du merka forskjell gjennom årenes løp korleis folk snakkar om oppdrett?

– Nei, ikkje lokalt, seier han, og fortel vidare at hans personlege haldning er å ikkje diskutere næringa med dei som viser seg å vere sterkt imot.

– Fordi eg trur det botnar i for lite kunnskap, og eg trur det er vanskeleg å omvende folk. Det må nokon andre gjere, som kan snakke på vegner av næringa.

– Kome for å bli

Sørøy seier han er stolt over arbeidet som blir gjort kvar einaste dag på merdkanten. Han meiner at når næringa blir kritisert, blir også alle dei tilsette kritiserte. Det meiner han det er for lite fokus på – kva det gjer med motivasjonen til dei arbeidande når dei får kritikk.

– I sin heilskap er ikkje havbruksnæringa verre enn andre næringar som produserer mat.

– Men det er jo veldig høg dødelegheit?

– Eg forheld meg til at næringa, Mattilsynet og andre myndigheitsorgan gjer ein god jobb saman og finner ut av de utfordringane som til en kvar vil oppstå i ei næring som er berekraftig, framtidsretta og innovativ. Alt er løysbart med aktørane som er der. Det er som med alle andre utfordringar – du må finne ut av det, men det tar tid. Det er ikkje noko quick fix. Men flinke folk jobbar kvar dag for å gjere næringa betre, seier han og legg til:

– Næringa har kome for å bli, det har den bevist i femti år.