Mens det i 2021 endte med et overskudd på 2,1 millioner kroner, ble resultatet for i fjor 13,9 millioner kroner i underskudd for bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

Både medlemsmassen og medlemskontingenten økte for bransjeorganisasjonen Sjømat Norge i 2022, men det gjorde også utgiftene.

– Hvordan vil du beskrive fjoråret for Sjømat Norge økonomisk?

– Regjeringens forslag om innføring av grunnrenteskatt høsten 2022, og også den økte verdifastsettelsen av havbrukstillatelser, medførte svært mye arbeid for Sjømat Norge. Vi har innhentet ekstern ekspertise som har vært kostbart, skriver Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en epost til Intrafish.