– Det jeg kan si er at det er en jublende glad ordfører i Hasvik, sier Eva D. Husby (Ap) til Intrafish, og legger til:

– Dette er en gledens dag. Det er utrolig flott at beslutningen endelig har kommet. Vi har ventet i spenning.

Nyheten Ap-ordføreren snakker om er at Cermaq har inngått kontrakt med Akva Group om å bygge et RAS-anlegg for postsmolt på Sørøya i Hasvik til over 700 millioner kroner. Anlegget vil gi 24 nye arbeidsplasser i kommunen.