Innlegg Skrevet av Lena Bekken, Program manager – Seafood Trainee hos Seafood Innovation Cluster.

Økningen kommer fra noen av de mest attraktive fagretningene, og tallene er viktige da de indikerer attraktiviteten næringen har blant unge. I 2024 er det ikke bare rekord i antall søkere, men også en dreining mot noen av de mest attraktive fagretningene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Lena Bekken. Lena Bekken. Foto: Seafood Innovation Cluster

I en tidligere kommentar belyste vi de mest kritiske fagområdene, og utfordringen mange bedrifter har i å rekruttere fra spesielt IT- og ingeniørfag.

Derfor er det veldig kjekt å se at spesielt IT-studentene ser ut til å ha fått øynene opp for næringen, og 74 nyutdannede fra retningen har søkt om å bli Seafood Trainee. Blant ingeniørfagene er det havbruksingeniørene som er den desidert største gruppen. Søkergruppene fordeler seg slik:

Søkergruppene. Foto: The Seafood Innovation Cluster (graf)

Det høye søkertallet fører til at konkurransen om plassene er tøff. I år vil under 5 % av søkerne få muligheten til å starte karrieren i sjømatnæringen. Det betyr at det er en stor andel dyktige og engasjerte unge talenter som ikke får innpass i næringen. Bedriftene har i disse dager startet intervjuprosessen med kandidatene. Men, der er fremdeles noen ledige plasser i programmet for bedrifter som ønsker å ta inn fersk kompetanse.

Mangfold i søkermassen

I søkermassen ser vi at det er stort mangfold blant studentene. De fleste norske studiestedene er representert, og viser til at næringen er attraktiv over store deler av landet. Størst er NTNU, UiB, BI, NMBU, og UiT. Samtidig er det i år noe flere kvinner enn menn som søker seg til næringen, med en andel på 54 %.

Læresteder. Foto: The Seafood Innovation Cluster (graf)

Resultater fra langsiktig samarbeid rundt talentattraksjon

Seafood Trainee er et av flere eksempler på samarbeid om talentattraksjonen i næringen. Programmet er nå i sitt niende år, og har siden oppstarten hatt over 200 deltakere. Når vi signaliserer både et samarbeid mellom bedrifter og mange varierte karrieremuligheter, øker vi attraktiviteten til næringen som helhet.

Arbeidet med talentattraksjon er langsiktig. De siste årene har NCE Seafood Innovation sammen med bedrifter i næringen hatt økt aktivitet innenfor området. Det har resultert i at vi har lykkes med å engasjere elever og studenter fra barneskole til universitet. Blant annet har satsingen på innovasjonscamper i 2023 for elever i den videregående skolen nådd om lag 1900 elever. Året før nådde satsingen cirka 1500 elever. Det er ikke usannsynlig at arbeidet med å synliggjøre næringen nå har begynt å få direkte ringvirkninger i søkerantallet.

Sammen står vi mye sterkere. Kompetanseprogrammer som Seafood Trainee er avhengig av å kunne tilby relevante talenter til næringen. Samtidig er det kritisk at bedrifter velger å benytte seg av den ferske kompetansen de unge talentene byr på. Når vi fremstår som en enhetlig og samarbeidende næring kan vi tiltrekke oss kandidater som selv drives av samarbeid. Da legger vi grunnlaget for det som gir økt innovasjon og bærekraftig vekst.

Nye satsinger innen talentattraksjon

Arbeidet med talentattraksjon må nødvendigvis fortsette. Hvert år kommer det nye unge som skal finne veien ut i yrkeslivet. Tilstedeværelse er en av nøklene for å vise hvor attraktiv sjømatnæringen faktisk er. Et nytt konsept klyngen starter i år er derfor Case Days. Konseptet er utviklet sammen med samarbeidspartnere fra universiteter og høyskoler.

Under Case Days vil studenter ved relevante studieretninger motta en caseutfordring fra en bedrift som i nær framtid har behov for akkurat den kompetansen. På den måten kan vi være enda mer målrettet i arbeidet med talentattraksjon. Ved å vise faktiske problemstillinger og arbeidsområder kan vi videre skape en innsikt i hvordan framtiden kan se ut – med sjømatnæringen som arbeidsplass.