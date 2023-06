Roald Dolmen er valgt som ny styreleder i Havida, skriver teknologibedriften i en pressemelding. Han tar over etter Ole-Martin Smedseng.

Dolmen har flere styreverv i næringen, som NTS og NRS, og har blant annet tidligere vært sjef i Salmonor.

– Vi har ambisjoner om å oppnå bærekraftig vekst ved hjelp av teknologi og dyktige fagfolk. Men dette må skje i tråd med naturens premisser, med fokus på biologi, fiskevelferd og menneskelig trivsel. Jeg deler Havida sin tydelige ambisjon om å skape arbeidsplasser langs kysten og i distriktene, uttaler Dolmen i pressemeldingen.

Havida ble etablert i 2015 og har hovedkontor i Brønnøysund.

– Dette er en del av vår strategi for å befeste oss som en sentral aktør i den teknologiske utviklingen innen havbruksnæringen. Selv om teknologi er en viktig del av bærekraftig vekst i næringen, er det fortsatt levende fisk vi jobber med. Roald Dolmens bakgrunn og kompetanse innen biologi og produksjonsfaglig forståelse er uvurderlig. Basert på dette grunnlaget vil vi bygge et team for videre strategisk vekst, uttaler Tomas Sund, daglig leder i Havida, i pressemeldingen.