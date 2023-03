Roar Myhre blir finansdirektør i Emilsen Gruppen ogfratrer stillingen som konstituert administrerende direktør i NTS AS torsdag, skriver Emilsen Gruppen i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og interessante arbeidsoppgaver hos Emilsen Gruppen. Det er et spennende selskap i en bransje som jeg etter hvert kjenner godt. Jeg ser frem til å være med på fortsettelsen av den reisen som de har startet, uttaler Myhre i pressemeldingen.

Ny rolle for Bratland

Det familieeide havbrukskonsernet Emilsen Gruppen har hovedkontor på Lauvøya nord for Rørvik i Nærøysund kommune.

Myhre overtar stillingen som finansdirektør etter Tore Bratland, som går over i ny stilling som viseadministrerende direktør i selskapet.

– Vi har svært gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Roar Myhre. Han kjenner bransjen inngående, og vi er svært fornøyde med å få en CFO som har lang erfaring på det aller høyeste nivået, uttaler Bratland i pressemeldinge.

Myhre er utdannet siviløkonom og ble ansatt som finanssjef i NTS ASA i 2018 etter 10 år som økonomisjef i Sinkaberg-Hansen AS, og nesten like lang fartstid i Sparebank 1 SMN. I 2022 ble Myhre konstituert i stillingen som administrerende direktør i NTS.

– Jeg har hatt interessante og utrolig lærerike år i NTS, og takker for en fartsfylt reise som gjorde selskapet så interessant for Salmar at de etter hvert tok over alle aksjene i NTS, uttaler Myhre.

– Vi ønsker han lykke til videre med sitt nye engasjement i Emilsen Gruppen. Løpende oppgaver i NTS AS vil fremover bli håndtert av eksisterende ressurser, uttaler Frode Arntsen, administrerende direktør i Salmar, i pressemeldingen.