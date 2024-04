Søkertallene til høyere utdannelse i 2024 viser at 721 har satt NTNUs havbruksingeniør opp på søkerlisten. Det er nesten 100 flere enn fjoråret. Og da møtte flere opp til studiet enn de egentlig hadde plass.

– Det er bestandig fint å se søkertallene stige, sier Bjørn Egil Asbjørnslett, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i marin prosjektering og studieprogramleder for Bachelor i ingeniørfag, havbruk. Han er i tillegg direktør for NTNUs satsingsområde Hav og kyst.

Den satsingen førte til at de for mange år siden startet planleggingen av et eget ingeniørstudie innen havbruk.