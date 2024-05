Torsdag kveld ble det aller første byrådet i Trondheim presentert. Den 13. juni skifter byen til parlamentarisk styreform, og blant de nye byrådene er det et innslag fra havbruksnæringen: Lucie Katrine Eidem, konserndirektør HR og kommunikasjon i leverandørselskapet ScaleAQ.

Eidem (V) er utnevnt til byråd for oppvekst i byrådet som ledes av Kristian Dahlberg Hauge (H).

– Jeg går nå til en viktig og veldig meningsfull lederoppgave med et klart mandat. Det er mye å ta tak i, men i mine øyne er dette den aller viktigste lederjobben i et byråd og i en by. Jeg er veldig glad for at jeg ble spurt om å tre inn i denne viktige oppgaven, skriver Eidem i en E-post til Intrafish.

– Alle har et talent

Eidem startet i ScaleAQ i 2021, og kom fra jobben som statssekretær i Næringsdepartementet for statsråd Iselin Nybø (V). Eidem har vært engasjert i politisk arbeid siden videregående skole, og har sittet i bystyret i Trondheim siden 2015. Nå blir hun byråd.

– Jeg håper min erfaring fra både politikk, ledelse og næringsliv kommer til nytte i stillingen. Jeg har tro på indre motivasjon og har gjennom alle mine år i HR-relaterte yrker jobbet med å legge til rette for at mennesker skal føle mening, mestring og medbestemmelse, skriver Eidem, og legger til:

– Det er et mål for meg at både barn, unge og de som jobber med barn og unge skal få oppleve mening, mestring og medbestemmelse i sine hverdager. Slik bygges indre motivasjon til utvikling og samhold, slik bygges sterke fellesskap. Vi har ingen hoder eller hender å miste fra vårt fellesskap og alle har et talent. Det er vår jobb å legge til rette for at alle blir sett og tatt vare på. Jeg gleder meg til å ta i et krafttak for barn og unge, og for alle som jobber i oppvekstsektoren, skriver Eidem, som takker arbeidsgiveren ScaleAQ for å ha innvilget permisjon.