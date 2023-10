Det opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding fredag.

Thorud har vært fiskeriutsending til Kina i om lag to og et halvt år. Landbasertselskapet Nordic Aqua Partners har planer om å bygge ut RAS-anlegget sitt i Ningbo, Kina – med en produksjonskapasitet på 4.000 tonn.

– Som følge av at Thorud skal over i konkurrerende virksomhet har Sjømatrådet iverksatt noen nødvendige tiltak for å sikre Sjømatrådets virksomhet og sjømatnæringens interesser i Kina. Blant annet vil Thoruds samarbeid og kommunikasjon med lokal kinesisk verdikjede og norske eksportører i oppsigelsesperioden begrenses til et omfang som både ivaretar Sjømatrådets interesser og nettverk og samtidig sikrer at vi får gjennomført majoriteten av planlagte aktiviteter fremover, skriver Sjømatrådet i meldingen.

Der går det videre frem at kommunikasjon med lokal verdikjede håndteres av det øvrige teamet i Kina med støtte fra hovedkontoret i Tromsø i oppsigelsesperioden. Kommunikasjon og samarbeid med de norske eksportørene vil håndteres av hovedkontoret i samråd med Thorud.

– Vi takker Andreas for en glimrende innsats for Sjømatrådet og sjømatnæringen i den tiden han har vært sammen med oss, skriver Sjømatrådet som i løpet av kort vil sette i gang rekruttering av ny utsending til kontor sitt i Shanghai.

IntraFish har omtalt Nordic Aqua Partners en rekke ganger tidligere, blant annet våren 2020 da de slet med å hente inn egenkapital, samt i november samme år da selskapet fikk inn 587 millioner norske kroner i en rettet emisjon.

Selskapet hadde opprinnelig navnet Seafood Dragon, og har et RAS-anlegg ved byen Ningbo, ikke langt fra Shanghai.