2023 nærmer seg slutten og mye har skjedd. For å friske opp hukommelsen, har vi laget en oppsummering av de mest leste sakene blant Intrafish sine abonnenter i hver måned. Under kan du se hvilke saker leserne var mest interessert i de seks siste månedene av 2023. Listen over de mest leste sakene for første halvår, finner du her.

Juli: Ti dager i koma

Den mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter i juli handlet om Jørgen Christiansen. Den tidligere kommunikasjonsdirektøren i Marine Harvest (nå Mowi) fikk slag i 2017. Etter ti dager i koma startet en lang periode med opptrening.

– 47 år gammel med rullator. Det var ikke mye stas, sa han til Intrafish.

Etter syv måneder var han tilbake på jobb. Nå jobber han som frittstående konsulent i eget firma, og du kan lese mer om hans historie her.

På andreplass finner vi en sak om det amerikanske selskapet Superior Fresh, som driver akvaponisk produksjon av laks i Wisconsin.

– Vi planlegger å utvide dagens produksjon, sa daglig leder Brandon Gottsacker til Intrafish.

Den tredje mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter handlet om avlusning. For første gang hadde Havforskningsinstituttet gått gjennom de ulike avlusningsmetodene. Termisk og mekanisk avlusning dominerte blant de medikamentfrie avlusningene, ifølge Fiskehelserapporten, men forskere ved Havforskningsinstituttet slo fast at det er en tredje metode, som også er utstrakt i bruk, som er mest effektiv: Ferskvannsbehandling.

Den mest leste åpne saken i juli handlet om at Helge Gåsø solgte seg ut av Frøy, selskapet han selv bygget opp.

– Frøy Kapital AS og Helge Gåsø ønsker ikke å sitte i baksetet, og selger sine aksjer i Frøy ASA, uttalte selskapet.

Daglig leder John Arne Breivik i Stingray var en av flere som ikke var fornøyd med messen Aqua Nor. Den saken var mest lest blant Intrafish sine abonnenter i august. Foto: Arkivfoto Bent-Are Jensen

August: Misfornøyd med messe

Den mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter handlet om messen Aqua Nor. Flere var kritiske til både hotellkapasitet, priser og manglende tilbakemeldinger fra arrangøren.

– Man må rett og slett forvente bedre fra arrangørene av en så stor og viktig møteplass som Aqua Nor, sa daglig leder i teknologibedriften Stingray, John Arne Breivik, som droppet egen stand i år.

En oversikt over hvordan lakseselskapene gjorde det i andre kvartal fenget abonnentene sin oppmerksomhet i august. Den viste at en ukjent Vestlandsoppdretter slo gigantene Mowi, Salmar og Lerøy.

– Vi slaktet mye stor fisk, som vi oppnådde gode priser for, sa daglig leder Ingebrigt Landa til Intrafish/DN. Hvem var den ukjente Vestlandsoppdretteren? Kobbevik og Furuholmen.

På tredjeplass finner vi en børskommentar signert Thor Chr. Jensen om Nordlaks sin investering i Atlantic Sapphire. «Det har vært den totale fiasko, dersom det er lov å si det så ærlig», skrev børskommentatoren.

Den mest leste åpne saken i august var også en kommentar, denne gang skrevet av Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Intrafish, Fiskeribladet og Kystens Næringsliv. Redaktøren var kritisk til Mowi sitt varslede søksmål mot staten fordi de mener den nye grunnrenteskatten favoriserer de minste oppdretterne til fordel for de store. «Dette er et rent omdømme-selvmord for Mowi. I verste fall for hele laksenæringen», skrev Hage.

«Selv om både oppdretterne og leverandørene er generelt motstandere av grunnrente i oppdrett, tok de tydelig avstand fra truslene fra Vindheim og Witzøe», skrev redaktør Øystein Hage i kommentaren som var den mest leste åpne saken i august. Foto: Lena Knutli

September: Inkasso-flom

Den mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter i september handlet om leverandørselskapet Fiizk. Fem av selskapene i konsernet var slått konkurs som et ledd av restrukturering av systemet. Rapporter som Intrafish/DN hentet ut, viste at selskapene hadde nærmere 90 inkassosaker. Ifølge åpningskjennelsene for konkursene i de fem selskapene var det totalt nær 500 millioner kroner i gjeld.

Nummer to på listen denne måneden var en sak om tilgang på torskerogn. Det er kun det offentlige forskningsinstituttet Nofima som selger torskerogn. I tillegg produserer det private selskapet Havlandet Marin Yngel rogn. Selskapet selger ikke rogn, men klekker den, og selger levende yngel av torsk. I sommer besluttet Nærings- og fiskeridepartementet en omlegging av salget gjennom auksjon. Det ble ikke godt mottatt.

– Det er veldig skadelig for næringen at det midt i fellesferien ble besluttet at rognen skulle selges på auksjon. Uforutsigbarheten med tilgang på rogn er veldig utfordrende for oss, sa Ode-sjef Ola Kvalheim.

Den tredje mest leste saken blant abonnentene handlet om tidligere oppdretter Tarald Sivertsen, som hadde havnet i klinsj med Skatteetaten. I et brev fra nevnte etat hadde flere rederier som leverer tjenester til oppdrettsnæringen fått beskjed om at de ikke kvalifiserer for å være en del av ordningen for rederibeskatning.

– For oss blir det en katastrofe om vi blir kastet ut av ordningen, i alle fall om det får tilbakevirkende kraft. En katastrofe, sa Sivertsen.

Den mest leste åpne saken denne høstmåneden handlet om Firda-arvingen.

– Jeg er født i mai 1987, den samme måneden den første smolten ble levert fra settefiskanlegget i Norddalsfjorden, fortalte Lina Braanaas Utne, administrerende direktør i Firda Seafood Group, i et profilintervju med Intrafish.

– Firda har omgitt meg hele livet, sa den nye sjefen i Firda Seafood Group, Lina Braanaas Utne, i profilintervjuet, som var den mest leste åpne saken på Intrafish i september. Foto: Vilde Ferah Molven

Oktober: Mer enn statsministeren

Lurer du på hva topplederne i oppdrettsselskaper tjener? Det gjorde Intrafish sine abonnenter, for den mest leste saken blant dem i oktober handlet om lønnen til 62 sjefer i private oppdrettsselskaper. Tolv av dem tjente mer enn statsministeren.

På andreplass finner vi denne måneden en sak om Bjørnar Skjæran (Ap) etter at han mistet jobben som fiskeri- og havminister.

– Det var litt dumt at jeg ikke fikk fullført, sa Skjæran, som gjerne skulle ha fortsatt som fiskeriminister og tatt særlig tre saker helt i mål. Hele intervjuet kan du lese her.



Den tredje mest leste saken blant abonnentene handlet om over 5000 fisk som ble klemt i hjel på Mowis lokalitet Tennøya. Hendelsen skjedde under klargjøring til en ikke-medikamentell lusebehandling i høst.

– Været ble dessverre verre enn meldt. I ettertid er det lett å si at man nok skulle vurdert om det var forsvarlig å fortsette operasjonen, men slik hendelser er svært sjeldne og vanskelige å forutse, skrev kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, til Intrafish.

«Verdens største oppdrettsselskap vil bli varslet 15 minutter før en uanmeldt kontroll. Nei, det er ikke 1. april i dag...", skrev ansvarlig redaktør i Intrafish, Fiskeribladet og Kystens Næringsliv i kommentaren som var den mest leste åpne saken i oktober. Rådet til redaktøren? Et kurs i skremmemestring.

En reportasje fra den nye fôrings- og driftssentralen til Mowi i Bodø havn var den mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter i november. Foto: Bent-Are Jensen

November: – Den største av sitt slag

Den mest leste saken blant Intrafish sine abonnenter i november handlet om en fôrings- og driftssentral innerst i Bodø havn. Den skal betjene 295 merder fordelt på 39 anlegg.

– Den blir den største av sitt slag i verden, uttalte konserndirektør Farming Norge, Øyvind Oaland, til Intrafish.

På andreplass finner vi et profilintervju av Olav-Andreas Ervik. Den tidligere konsernsjefen i Salmar trakk seg plutselig fra jobben. Den offentlige grunnen var at han ønsket å lede det nye datterselskapet Salmar Aker Ocean, men den egentlige grunnen var at den ene datteren hans var alvorlig syk.

– En jobb som konsernsjef i Salmar krever veldig mye, og den som stiller de høyeste kravene til meg, er nok meg selv. Det ble egentlig for mye til slutt. Jeg klarte ikke å føle at jeg nådde over alt, sa Ervik til Intrafish. Hele intervjuet kan du lese her.

På en respektabel tredjeplass finner vi en sak om hvem Sjømat Norge, og andre, spilte inn som kandidater til normprisrådet.

– Det er viktig at det er folk som kjenner næringen som sitter der, men problemet da er at de som er best egnet til det har en form for habilitet da de allerede er i næringen, sa Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, til Intrafish. Hvem som faktisk skal sitte i prisrådet kan du lese her.

Den mest leste åpne saken i november handlet om den nye brønnbåten «Ro Spirit», og nærmere bestemt hvordan den ser ut innvendig. Rederiet Rostein var fornøyde med båten.

– Ja, det er en perle av en båt. Larsnes har nok en gang levert et kvalitetsfartøy som vil tjene havbruksnæringen godt. Det gleder oss også at betydelig antall leverandører i Norge har fått bidra på «Ro Spirit» og de har alle en del av æren på den båten vi nå har fått overlevert, skrev Glenn Bradley i Rostein til Intrafish.

Fra salongen om bord i «Ro Spirit». Saken om den nye båten til Rostein var den mest leste åpne saken i november. Foto: Rovde Møbel og design

Desember: Mowi-direktør flytter til Dubai

I årets siste måned var det et profilintervju med Anne Lorgen Riise som var mest lest blant Intrafish sine abonnenter. Etter over elleve år som HR-direktør i Mowi, skal Riise skifte jobb til våren – og flytte til Dubai.

– Det er jo jobben fremst som er veldig interessant. Og så er det en region som interesserer meg veldig. Det er en region som er i rivende utvikling. De områdene som de har sagt de skal bli best på er akvakultur, marin næring og fornybar energi, og det er jo akkurat det vi er best på i Norge, sa Riise.

Ytterst i gamle Sogn og Fjordane, på øyen Værlandet et stykke sør for Florø, holder Landøy Fiskeoppdrett til. Selskapet drives av brødrene Kjell, Helge og Roar Landøy. Saken om at et mulig salg av selskapet nærmer seg var nest mest lest blant abonnentene i desember. De som anses som særlig aktuelle kjøpere er Firda Seafood (Ola Braanaas), Erko Seafood og Mowi, ifølge kilder Intrafish har snakket med.

På tredjeplass finner vi en sak om Dolmøy Seafood. SEB Kort Bank gikk til Trøndelag tingrett for å slå selskapet konkurs.

– Det er overhodet ikke noe tema om avvikling av drift, da det er lagt opp til en vesentlig økning av omsetning neste år, da vi nå har meget stor ordreinngang, skrev eier Hallgeir Bremnes i en melding til Intrafish. Hele saken kan du lese her.

Den mest leste åpne saken i desember var en kommentar om omdømme ført i pennen av ansvarlig redaktør i Intrafish, Fiskeribladet og Kystens Næringsliv, Øystein Hage. «Omdømmet skapes av hvordan omverden oppfatter næringen, og et omdømme får du på bakgrunn av hva du gjør og ikke gjør. I dagens oppdrettsbransje tilsier det dessverre hva de ikke gjør», skrev Hage.