Kristin Langeland er direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i den største bransjeorganisasjonen for havbruk og fiskeindustri, Sjømat Norge. Den organiserer over 900 selskaper i næringa.

Mandag morgen troppet hun opp hos sjømatkonsernet Br. Karlsen AS på Husøya i Senja kommune i Midt-Troms. Det er helintegrert oppdretts- og villfiskselskap.

Hun tilbrakte tre dager ved bedriften.

Vanvittig trøkk

Første punkt på programmet mandag var innføring i sikkerhet og hygiene.

– Vi har svært strenge regler i fiskeindustrien. Bare det å kle på seg arbeidsklærne, er jo et prosjekt i seg sjøl, sier Langeland til IntraFish.