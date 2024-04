Saken oppdateres

Det kommer frem i en pressemelding fra Nutreco, morsselskapet til Skretting.

– Jeg har nytt hvert minutt av min tid i Skretting og som en del av Nutrecos ledelse. Vi har oppnådd så mye og jeg vil fortsette å kjempe for bærekraftig akvakultur når jeg går videre til min neste mulighet, sier Bergjord i meldingen.

Hun har vært konsernsjef i Skretting i syv år og går av til sommeren. Det er ifølge meldingen hennes personlige avgjørelse å gå av 1. juni.

Bastiaan van Tilburg vil ta over for Bergjord. Han er nå direktør for Trouw Nutrition Europa og Sentral-Asia.

Også Nutreco-sjefen går av

Administrerende direktør Fulco van Lede i Nutreco annonserer også sin avgang som toppsjef i Nutreco.

– Jeg vil takke Therese for hennes enorme bidrag til selskapet i løpet av de syv årene hun har ledet Skretting. Hun etterlater et sterkt team og selskap som er posisjonert for å være i fronten videre for bærekraftig akvakultur, sier han om Bergjord sin avgang.

Fra 1. juni 2024 tar David Blakemore over for van Lede i Nutreco.