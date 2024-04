– Det er med både takknemlighet og tristhet at vi kunngjør at Anders Fossøy, kommersiell direktør og daglig leder i Aquabyte AS, har besluttet å forlate Aquabyte med virkning fra 31. juli 2024, på grunn av strategiske uenigheter angående selskapets fremtidige retning.

Det skriver teknologiselskapet Aquabyte i en pressemelding sent tirsdag ettermiddag.

– I overensstemmelse

I en epost til Intrafish bekrefter Fossøy at han slutter.

– Det stemmer. Jeg har valgt å slutte i Aquabyte i overensstemmelse med Aquabyte, skriver Fossøy.

Han ønsker ikke å si noe om hva uenigheten går ut på.

– Når det gjelder ytterligere planer, skal jeg jobbe ut juli for Aquabyte og deretter sondere markedet for nye spennende muligheter, skriver Fossøy.

Selskapet skriver at Fossøy har vært en integrert del av Aquabyte de siste fire årene, og at han har bidratt betydelig til selskapets prestasjoner og vekst.

– Hans profesjonelle ledelse har vært avgjørende for oppbyggingen av en svært vellykket kommersiell og operasjonell organisasjon, og etablert oss som markedsleder innen AI-drevet programvare for akvakulturindustrien, skriver selskapet videre i meldingen og ønsker ham «alt godt i denne spennende neste fasen av karrieren».

– Aquabyte har vokst hurtig

Intrafish har spurt Aquabyte hva uenigheten går ut på.

– Aquabyte har vokst hurtig fra å være en oppstartsbedrift til å bli en etablert virksomhet innen akvakultur med omsetning på 100 millioner og kunder over hele verden. Det er naturlig for virksomheter som vår å utvikle seg og tilpasse sin strategi, sine mennesker og sin tilnærming til markedet etter hvert som det vokser, svarer Ole-Vidar Andersland, markeds- og kommunikasjonssjef i Aquabyte, i en epost til Intrafish.

Andersland skriver at Fossøy har rapportert til Steve Tucker siden han trådte inn som president og driftsdirektør tilbake i 2023, og at det kommersielle ansvaret er blitt overtatt av Thomas Rønningen, salgs- og markedssjef i Aquabyte.

Aquabyte ble grunnlagt av Bryton Shang, og det hele startet med et kamera i badekaret i 2017.