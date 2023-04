Mette Sørfonden er ansatt som daglig leder i rederiet Bolaks Service AS, skriver Bolaks i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med kolleger og virksomheten. Det blir en stor overgang fra Forsvarssektoren til matproduksjon. Vi trenger mat, og det er noe jeg gleder meg til å bidra til. Det jeg ser mest frem til er nærheten til driften, og at en raskt får resultater av jobben som blir gjort. Da kjenner du på at du er med på et lag som betyr noe, uttaler Sørfonden i pressemeldingen.

Sørfonden er utdannet jurist, har en mastergrad i ledelse og en MBA i strategisk ledelse. Hun har de siste årene vært ansatt som direktør og etatssjef for Forsvarsmateriell, og kommer nå fra stillingen som spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Konsernleder i Bolaks, Karina Hjelle, uttaler at Bolaks er veldig glad for å få Sørfonden som daglig leder for Bolaks Service.

– Vi ser frem til å bruke av hennes erfaring og kompetanse til å finne gode løsninger for både Bolaks og næringen fremover. I tillegg til kompetanse og erfaring er vi i Bolaks heldige å få en veldig kjekk kollega og leder om bord, uttaler Hjelle.

Bolaks Service er et datterselskap i konsernet Bolaks, som ble startet av familien Holmefjord i 1975 og driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Oppdrettsselskapet har ti matfiskkonsesjoner og to stamfiskkonsesjoner. Totalt i konsernet er det i dag over 120 ansatte.