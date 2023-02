Statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran dro onsdag på båttur med representanter fra nordnorsk næringsliv for å få innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for vekst og arbeidsplasser i nord. Der møtte de blant annet representanter fra Ellingsen Seafood, Grieg Seafood Finnmark og leverandørnæringen i Nord-Norge. Det var særlig tre ting de var opptatte av å få formidlet: Stabile rammebetingelser

Tilgang på strøm

Forholdet til Russland – Det ble mye diskutert – Jeg mener vår næring er den viktigste bidragsyter for å sikre bosetting og arbeidsplasser i nord, men vi er helt avhengig av stabile rammebetingelser og at kapitalen får være i Nord-Norge og distriktet, sier Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.