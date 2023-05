I innkallingen til årsmøtet i Atlantic Sapphire foreslår styret at Kenneth Andersen velges som ny styreleder i det landbaserte selskapet, som dermed vil ta over for gründer Johan E. Andreassen. Videre foreslås det, i samsvar med valgkomiteens innstilling, at Eirik Welde velges som ny nestleder og Marta Rojo Alonso som nytt styremedlem.

Andersen, som er administrerende direktør i Petter Stordalens Strawberry Equities, ble foreslått inn i Atlantic Sapphire-styret i juli 2022 og valgt inn i august.

Fortsetter som direktør

Nominasjonskomiteen, som består av Bjørn-Vegard Løvik og Kjell Bjordal, tror det at Andreassen eventuelt går av som styreleder, vil gjøre at han får mer tid til å fokusere på selskapets operasjoner i stillingen som administrerende direktør. En stilling han formelt vil få om han går ut av styret, skriver nominasjonskomiteen i sin innstilling.

Welde er konsernsjef i Nordlaks, som i mars økte eierandelen sin i Atlantic Sapphire og nå er største aksjonær i selskapet. I fjor sommer investerte Nordlaks Holding 150 millioner kroner i landbasertselskapet med base i Florida.

Foreslått gjenvalgt

André Skarbø og Ellen Marie Sætre gjenvelges som styremedlemmer, og Patrick Dempster velges som observatør til styret.

Innstillingen gir følgende styret:

Kenneth Jarl Andersen, styreleder.

Eirik Welde, nestleder.

André Skarbø, styremedlem.

Ellen Marie Sætre, styremedlem.

Marta Rojo Alonso, styremedlem.

Patrick Dempster, observator.

Fra dagens styret vil da Tone Bjørnov og Patrice Anne Flanagan, i tillegg til Andreassen, gå ut om innstillingen blir godkjent i årsmøtet.