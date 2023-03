Rederiet Sølvtrans har fått et forelegg på 150.000 kroner etter en dødsulykke om bord på en brønnbåt i 2017. Det skriver avisen Sunnhordland. Også NRK har omtalt saken.

Det var 54 år gamle Simon Bjarne Habbestad fra Bømlo som omkom i ulykken. Sølvtrans fikk kritikk for at rederiets retningslinjer ikke var gode nok, og selskapet fikk to sikkerhetstilrådinger av Statens Havarikommisjon.

Rederiet har vedtatt forelegget og betalt oppreising til de pårørende, skriver Sunnhordland.