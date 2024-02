– Vi stusset litt på om vi var litt gærne, sier Jonas Langeteig og ler.

Sammen med Erlend Vassbotten minner han tilbake til en vanlig lunsj hos Lerøy i Bergen tilbake i 2014. De snakket om at de savnet et møtested for unge som jobber med sjømat. Folk fra andre selskap og andre steder. Men de var ikke sikker på at det var et savn flere hadde.

– Ville det virkelig være flere som oss? Som har lyst å bruke tid på jobb etter jobb.