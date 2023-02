Rundt 80 ansatte i produksjonen på Mowis lakseslakteri på Ulvan blir permitterte fra 27. februar. – Det er snakk om en god del uker. I disse tider er ikke det noen kjekk beskjed å få, sier Roald Jensen til Intrafish. Jensen er konserntillitsvalt Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Mowi Norway. – Hvor lenge er det snakk om? – Det er snakk om fire uker. Det er en stund. Vanligvis pleier ikke Mowi å permittere folk, og de strekker seg til det ytterste for å holde folk i jobb, sier Jensen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.