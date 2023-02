Øyvind Løvdahl (46) er ansatt som ny administrerende direktør i Torghatten Aqua, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er strålende fornøyde med å få Øyvind på laget. Han brenner for det samme som oss og har evnene og erfaringene til å ta Torghatten Aqua nye, store steg videre, uttaler styreleder i selskapet, Frode Blakstad, i pressemeldingen.

Løvdahl tiltrer 1. mai 2023 og kommer fra jobben som økonomisjef i Brønnøy kommune. Han har tidligere blant annet vært banksjef i Sparebank1 Nord-Norge og direktør i Torghatten-konsernet. Løvdahl er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor logistikk og transport.

– Det har vært imponerende å se utviklingen til Torghatten Aqua de siste årene. Jeg gleder meg til å lede et så spennende og fremoverlent selskap videre. Her kommer jeg virkelig til å få bruk for all min kunnskap og erfaring, sier Løvdahl.

Paul Birger Torgnes har fungert som administrerende direktør etter at Stein Andre Herigstad-Olsen takket ja til en annen jobb, etter å ha blitt presentert som ny sjef.

Torghatten Aqua hentet nylig 80 millioner kroner fra 840 aksjonærer i en fulltegnet emisjon, skriver selskapet i pressemeldingen. Tidligere har selskapet tilbudt eierskap til ansatte. Da valgte ni av ti å kjøpe seg inn.

Konsernet Torghatten Aqua består av Norsk Havbrukssenter AS, Aquaculture Innovation og Campus BLÅ, som årlig utdanner 500 elever, studenter og kursdeltakere på Toft utenfor Brønnøysund.