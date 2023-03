Deretter gikk den nye båten direkte til Myklebust verft for installasjon av nytt avlusersystem.

Det går fram av en pressemelding fra brønnbåtrederiet Intership fra Hareid, som i helgen døpte det første av sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Atlantic» er designet av NSK Ship Design og har en lastekapasitet på 2,200 m³.

I forbindelse med dåpen ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende og rederiet melder om stor oppslutning med korps, omvisning, boller og brus. Gudmor for båten er Nikki Rigg, som er konen til Intership sin styreleder, Peter Rigg.

«Inter Atlantic» før skipsdåpen. Foto: Oclin AS

– Det betyr mye for oss å få vist frem våre båter og hva vi driver med, for folk lokalt. Da er det ekstra hyggelig og at det er så mange besøkende. I tillegg er det en stor glede å få invitert mange av de som har gjort det mulig å bygge en høyteknologisk brønnbåt, som «Inter Atlantic», til Sunnmøre og Hareid. Vår region er verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, uttaler daglig leder i Intership, Ole Peter Brandal, i meldingen.

Kaptein, Erling Aarbakke sammen med gudmor, Nikki Rigg, kona til styreleder Peter Rigg. Foto: Oclin AS

Rederiet Intership ble etablert i 2014 og har hatt vekst siden oppstarten. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i rederiet være på om lag 26.200 m³ fordelt på elleve brønnbåter.

Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.