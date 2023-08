– Dette er 37. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det femte, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m³ – fartøy som vi har i ordre til Sølvtrans, opplyser Aas Mek. Verksted i en pressemelding fredag.

Hoved dimensjonene på fartøyet er som følger:



Lengde o.a: 76,96 m

Bredde: 17,80 m

Dybde i riss: 5,90 m

Lasteromskap. : 3000 m³

Servicefart: 13 knop

Dedikert smoltbåt

Nybygget er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående, går det fram av meldingen om «Ronja Mistral», som altså er en dedikert smoltbåt utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt, opplyses det videre.

Brønnbåten er også designet med shelterdekk som gjøre det trygt for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær – og samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Det er laget til lugarer for 12 personer, alle med toalett og dusj.

Ellers har skipet det som beskrives som «topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom».

Rederiet Sølvtrans leverte nettopp årsregnskapet sitt – noe du kan lese mer om her: