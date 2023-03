Aas Mek. Verksted leverte 30. mars brønnbåten «Ronja Aurora», en dedikert smoltbåt, til rederiet Sølvtrans. Dette er det 36. nybygget verftet leverer til Sølvtrans over en periode på 25 år, skriver Aas Mek. Verksted i en pressemelding.

Brønnbåten er det fjerde av syv nybygg i en serie av 3000 kubikkmeter store fartøy verftet har til brønnbåtrederiet i Ålesund.

«Ronja Aurora» Rederi: Sølvtrans

Verft: Aas Mek. Verksted

Type: AAS 3002 ST

Lengde: 76,96 meter

Bredde: 17,80 meter

Dybde i riss: 5,90 meter

Lasteromsskap: 3000 kubikkmeter

Servicefart: 13 knop

Hovedmotor: Yanmar Europe BV, Nederland / Maritim Motor

Hjelpemotorer: Pon Power AS, Oslo

Nød/Havneaggregat: Nogva Motorfabrikk AS

Gir og propellutstyr: Brunvoll Volda AS

Pumper: PG Flow Solutions AS, Allweiler AS

Sidepropeller: Brunvoll AS

Dekkskraner: Bergen Hydraulic AS

RSW-anlegg: PTG FrioNordica AS, Malmefjorden

Styremaskin: Kongsberg Maritime AS Kilde: Aas Mek. Verksted

Lasterommet på 3000 kubikkmeter gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, TV-stue og trimrom. Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Dåpen av «Ronja Aurora» finner sted på verftets kai på Vestnes fredag. Sølvtrans, som ble etablert av Roger Halsebakk i 1986, har over 35 fartøy i drift i Norge, Skottland, Canada, Tasmania.