Det familieeide industriselskapet Brunvoll har inngått en kontrakt med Westcon Yards i Ølensvåg for å levere et omfattende utvalg av produkter til et nytt pelagisk fiskefartøy for M. V. Quantus Limited og Peter & J. Johnstone Limited i Storbritannia.

Fartøyet er designet av Salt Ship Design.

Leveransen inkluderer den opptrekkbare azimuth combi-thrusteren, som blir standard for nye fiskebåter.

Brunvolls leveranse til Quantus omfatter fremdrift, reduksjonsgir, BruCon-kontrollsystem, aktre tunnel-thruster, og en opptrekkbar kombinert azimuth- og tunnel-thruster forut.