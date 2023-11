Det melder de i en pressemelding. Båten er deisgnet av P27M fra Progreen og skal bygges på Fosen Yard i Trøndelag.

Båten skal leveres i mai 2025. Den er utstyr med en batteripakke og tilrettelagt for tilkobling til landstrøm. Ifølge selskapet gir det hybride fremdriftssystemet mindre bruk av fossilt drivstoff, mindre miljøgasser og lavere driftkostnader.

Bygger for døgndrift

Fartøyet utstyres med lugarplass for ti personer over hoveddekk for 24 timers drift.

– Med 24 timers drift, er det viktig for oss i Aqua Seawork å tenke komfort for mannskapet. For oss er mannskapet nøkkelen til sukess, som gir oss mulighet til å videreutvikle vårt selskap, sier Arne Magnar Guttelvik i Aqua Seawork i pressemeldingen.

Progreen er fornøyd med avtalen mellom partene.

– Aqua Seawork er fremoverlent rederi som vet hva de holder på med og vi ser frem til å være med å utvikle deres neste topp moderne arbeidsbåt. Dette blir et helnorsk samarbeid hvor både rederi, verft, designer og leverandør av hovedustyr og utrustning er norske, forteller Åsmund Sørfonn, leder for salg i Progreen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spesifikasjoner Lengde: 28,7 m

Bredde: 12,6 m

Design: Progreen P28M

Lugarkapasitet: Ti personer fordelt på seks ulike lugarer og to doble lugarer

Generator: Nogva Scania

Gir/Propell: Heimdal

Kraner: Bergen Hydraulikk

Kraner: Bergen Hydraulikk

Batteripakke: Corvus 1050 kWh

Power management system: Smart Automation Kilde: Progreen

Fosen Yard som skal bygge båten trekker frem det lokale samarbeidet denne avtalen fører det.

– Litt ekstra stas at både verft og rederi holder til på Indre Fosen, sier verftets administrerende direktør, Anders Straumsheim.

Nybygget blir det syvende nybygget Aqua Seawork bestiller ifra Fosen Yard. I desember 2024 får den 15 meter hybrid fra samme verft.