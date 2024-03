DNV har gått sammen med selskapet Ocean Sovereign for å oppnå fransk registrering for utplassering av det innovative fiskeoppdrettsfartøyet Ocean Ark, skriver DNV i en pressemelding. DNV, (tidligere Det Norske Veritas) er en uavhengige sertifiserings- og risikostyringsleverandør med hovedkvarter på Høvikodden i Bærum.

– DNV er stolt av å sikre innovativ teknologi for å levere bærekraftige sjømatprodukter til forbrukerne. Som en global leder innen fremming av sikkerhet, effektivitet og bærekraftighet for en rekke havbaserte industrier, er vi spesielt glade for å støtte kunnskapsdrevne løsninger som bidrar til den bærekraftige veksten av akvakultursektoren, uttaler Thomas Vogth-Eriksen, leder for havbruk i DNV.

Ocean Ark, oppdretts-yachten til Ocean Sovereign. Foto: Ocean Sovereign

Bidra til å sikre tilstrekkelig sikkerhet

Ocean Ark, en patentert avansert selvrensende trimaran-superstruktur, ble utviklet av Ocean Sovereign i samsvar med Marpol, Solas og IMO-forskrifter. Fartøyet er designet med lav tetthet for å operere i røffe offshore farvann, drive med naturlige strømninger og naturlige fiskestimer. Mobiliteten til fartøyet skal bidra til å sikre tilstrekkelig sikkerhet for miljøet, fisk og mannskap, skriver DNV i meldingen.

– Offshore fiskeproduksjon er basert på en kombinasjon av to velkjente konsepter, fiskeoppdrett og offshoreteknologi, og derfor er en tverrfaglig tilnærming og kunnskap nødvendig. Vi tror at DNVs omfattende erfaring innen offshore og fiskeoppdrett vil hjelpe oss med å spille en nøkkelrolle i utplasseringen av våre fartøy under fransk registrering, uttaler Zeyd Fassi Fehri, administrerende direktør i Ocean Sovereign, i pressemeldingen.

DNV vil støtte Ocean Sovereign blant annet klassifisering, sertifisering og etablering av regelverk for å oppfylle lokale krav i samsvar med regler og standarder fra franske myndigheter.