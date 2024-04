Det er Aas Mek. Verksted som har bygget det nye fartøyet og brønnbåten er den 39. i rekken de leverer til Sølvtrans over en periode på vel 25 år.

Det går fram av en pressemelding fra partene fredag.

«Ronja Vita» er en brønnbåt av typen AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m³ fordelt på 2 fisketanker.

– Dette er et design med lavt dyptgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dyptgående, skriver verftet i meldingen.

«Ronja Vita» Lengde o.a.: 76,96 m

Bredde: 17,80 m

Dybde i riss: 5,90 m

Lasteromsskap. : 3000 m³

Servicefart: 13 knop

Fartøyet er videre arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk, går det fram av meldingen.

Det skal være hyggelig å ha fritid om bord på nye «Ronja Vita». Foto: Aas Mek.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter opplyser rederi og verft, som ellers nevner topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

– Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering, skriver Aas Mek. om forholdene på broen.

Fra broen om bord på «Ronja Vita». Foto: Aas Mek.

Sølvtrans Verdens største brønnbåtrederi med en flåte på rundt 40 båter i inn- og utland. Etablert i 1986

Har rundt 650 ansatte, hvorav over 600 jobber på sjøen

Hovedkontor i Ålesund

Frakter levende laks, både settefisk og slaktefisk. Driver i tillegg med avlusning og andre operasjoner for lakseoppdrettere

Eies av gründerfamilien Halsebakk (15 prosent), et oppkjøpsfond forvaltet av Altin Capital Partners (82 prosent) samt tidligere Pareto-partner Anders Hvide (tre prosent)