Det går fram av en melding på hjemmesiden til verftet i Larsnes i Sande kommune, Møre og Romsdal.

Den 79,27 meter lange brønnbåten er søsterskip til «Ro Sailor», og det er Skipskompetanse AS som står for design.

– Den er arrangert for åpen og lukket transport for fisk og smolt og har en lastekapasitet på 2.800 m³. Dette er også den første brønnbåten i verden som er utstyrt med Wavefoil som har et vingespenn på snart 8 meter, opplyser Larsnes Mek i meldingen.

Konseptet skal ifølge dem dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferden og gi drivstoffbesparelser. Videre har brønnbåten har nullutslipp under lukket transport og har TIER III maskineri.

Den nye brønnbåten «Ro Spirit» i farta. Foto: Larsnes Mek.

Båten har innredning for 12 personer og er ellers topp utstyrt med det nyeste innen brønnbåtteknologien, opplyser verftet.

– Vi gratulerer mannskapet med en flott arbeidsplass og til rederiet med enda en flott tilkomst i flåten, skriver de på nettsiden.

– Vet dere hvor og når båten skal døpes?



– Det er ikke bestemt hvor, når eller om den skal døpes foreløpig, svarer Management Assistant Mette Longva i en epost til Intrafish mandag ettermiddag.

