Den nye brønnbåten ble overlevert 15. januar og har fått navnet «Ronja Evolution»

– Dette er 38. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Dette er det sjette av sju nybygg i en serie av 3000 m³ – fartøy vi har i ordre til Sølvtrans, skriver verftet i en pressemelding i forbindelse med leveringen.

Det nye fartøyet har følgende hoveddimensjoner:

Lengde o.a.: 76,96 m

Bredde: 17,80 m

Dybde i riss: 5,90 m

Lasteromskap. : 3000 m³

Servicefart: 13 knop

Innredning og lasterom

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter opplyses det i meldingen.

Ellers har den nye brønnbåten det som beskrives som «topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom».

I styrehuset har man laget til fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Foto: Aas Mek

Fra styrehuset er det fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system om bord, samt fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

For vanskelige områder

Det er som nevnt Ålesund-rederiet Sølvtrans som er mottaker av båten. De bygger i all hovedsak båter ved lokale verft. Du kan lese mer om rederiet i faktaboksen nedenfor.

Sølvtrans Verdens største brønnbåtrederi med en flåte på rundt 40 båter i inn- og utland. Etablert i 1986

Har rundt 650 ansatte, hvorav over 600 jobber på sjøen

Hovedkontor i Ålesund

Frakter levende laks, både settefisk og slaktefisk. Driver i tillegg med avlusning og andre operasjoner for lakseoppdrettere

Eies av gründerfamilien Halsebakk (15 prosent), et oppkjøpsfond forvaltet av Altin Capital Partners (82 prosent) samt tidligere Pareto-partner Anders Hvide (tre prosent)

Designet på den nye båten står Aas Mek selv for, og er av typen AAS 3002 ST. Båten har et brønnvolum på 3000 m³ fordelt på to fisketanker går det fram av meldingen.

– Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående, opplyser verftet.

Videre er brønnbåten designet med shelterdekk som skal gjøre det tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Fra innredningen ombord i «Ronja Evolution». Foto: Aas Mek

Lusa samles opp

Lasterom volumet er som nevnt på 3000 m³, noe som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk går det videre fram av meldingen. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Verftet forteller at alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Ved hjelp av undervannskamera og lys kan fisken overvåkes i lasterommet under transporten

– Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene, skriver verftet i sin spesifikasjon.

«Ronja Evolution» ved kai hos Aas Mek. Foto: Aas Mek

Fire kraner

«Ronja Evolution» har fått fire kraner på dekk – for håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene. I tillegg er det montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

Fisketellere er også på plass.

Den nye brønnbåten har fått en hovedmotor av type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoblet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

– Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg, skriver verftet.