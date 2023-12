Aquaship og Intership slår seg sammen til en global operatør av servicefartøy for akvakultur, med den nye kontrollerende majoritetseieren American Industrial Partners i ryggen, skriver selskapene i en pressemelding.

Navnet er ikke bestemt

Navnet på det nye selskapet er ikke bestemt enda.

– Vi fortsetter med begge navnene inntil videre, sier Sverre Taknes til Intrafish. Han er administrerende direktør i Aquaship og kommer til å ha samme rolle i det nye selskapet.

– Hvilke summer er det snakk om i oppkjøpet?

– Det er ikke noe vi vil gå ut med enda, sier Taknes.

Totalt vil det nye selskapet ha en flåte på 39 fartøy og nærmere 700 ansatte som opererer i Chile, Storbritannia, Irland, Canada og Norge.

– Hvordan vil de ansatte merke fusjonen?

– De vil nok ikke merke noe i første omgang, for det er «business as usual». Så har vi en fusjonsprosess fremover, der målet er at vi skal ta vare på alle de gode ansatte. Vi skal bygge rundt det, og så har vi vekstambisjoner og trenger alle folkene vi har. Vi er i en vekstfase og fusjonen vil medføre nye og spennende muligheter for alle våre ansatte, sier Taknes.

– Markerer et spennende kapittel

American Industrial Partners Capital Fund VII, LP, et investeringsfond som forvaltes av American Industrial Partners, blir majoritetseier og kontrollerende aksjonær i Aquaship og Intership.

Aquaship og Intership Aquaship er et norskbasert akvakulturserviceselskap som betjener verdens ledende lakseoppdrettere. AquaShip har en flåte på 28 fartøy, bestående av brønnbåter for levende fisk, hjelpefartøy, harvesting-fartøy, fôrbåter og servicebåter, med virksomhet både i Norge, Skottland, Irland, Chile, Canada og Shetland. Intership holder til i Norge og både eier og opererer brønnbåter. Intership leverer tjenester til lakseoppdrettere i Norge, Skottland, Canada og Chile. Interships flåte består av ni brønnbåter, med to nye fartøy under bygging.

Det fusjonerte selskapet skal ledes av administrerende direktør Taknes med base i Kristiansund, og arbeidende styreleder Ole-Peter Brandal med base i Hareid.

De to selskapene skriver at oppkjøpet vil gi det nye selskapet «betydelig sterkere økonomiske muskler» og at det «muliggjør ambisiøse vekstplaner».

– Vi er glade for å få inn AIP som strategisk partner og majoritetseier i det nye selskapet. Vi er sikre på at Aquaships anerkjente kompetanse på tvers av flere fartøytyper og lokal tilstedeværelse og erfaring i flere regioner, kombinert med Interships anerkjente ekspertise innen levende fisketransport, gir oss et unikt utgangspunkt i markedet, uttaler Sverre Taknes, administrerende direktør i Aquaship og administrerende direktør i det nyfusjonerte selskapet.

Ole Peter Brandal t.v. og Sverre Taknes blir arbeidende styreleder og administrerende direktør i det nye selskapet. Foto: Intership AS & Aquaship AS

Det London-baserte investeringsselskapet Alchemy har vært største aksjonær i Intership de siste årene. De har solgt hele eierandelen sin i transaksjonen. AILP, som er majoritetseid av AMERRA, har vært største aksjonær i Aquaship og beholder en eierandel i det nye selskapet. De vil også være representert i styret av investeringsdirektør i AMERRA, Craig Tashjian. Ledelsen fra både Aquaship og Intership vil være betydelige aksjonærer, skriver selskapene i pressemeldingen.

– Å slå oss sammen med AIP og Aquaship markerer et spennende kapittel for alle i Intership, uttaler Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership og arbeidende styreleder i det nye selskapet, i pressemeldingen.

– Vi investerer i selskaper som er verdensledende innenfor sektorene sine, men fortsatt har betydelig uutnyttet potensial. Vi ser frem til å muliggjøre ytterligere vekst og teknologiutvikling for det kombinerte selskapet, både organisk og gjennom oppkjøp, uttaler Alex Schukin, partner i AIP, i pressemeldingen.