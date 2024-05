I Intrafish kunne vi lese at direktør Anne Husebakk og rådgiver Magne Pedersen for Senter for hav og Arktis stilte spørsmål ved hvorvidt oppdrett av torsk er bærekraftig.

God fiskevelferd

Over 20 års forskning på oppdrettstorsk har ført til at næringen nå kan tilby en bærekraftig og stabil kilde til torsk året rundt. Med god fiskevelferd, strenge regulatoriske krav og moderne teknologi, tilbyr næringen ikke bare sunn mat, men bidrar også til lokale arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Her har både staten gjennom det nasjonale avlsprogrammet for torsk og en privat aktør vært avgjørende for å sikre en domestisert fisk som er egnet for oppdrett.

Strenge rutiner

At det i dag finnes de som er skeptiske til torskeoppdrett har vi forståelse for med utgangspunkt i negative hendelser de siste årene i form av rømninger. Det stilles strenge krav til havbruksnæringen, og utstyret som brukes i dag imøtekommer alle lover og forskrifter. I de tilfellene hvor det har oppstått rømming av oppdrettsfisk de siste årene, er dette basert på menneskelig svikt, enten i utførelse av operasjoner på anleggene eller i produksjonen av utstyr til næringen. Rømming er noe vi tar på alvor, og har strenge rutiner for å forhindre.

Blander oppdrettstorsk og villfisk seg?

Selvsagt er det ikke vår motivasjon å la gener fra oppdrettstorsk, og vanlig villfiskbestand, blande seg, men først må vi vite om det faktisk skjer. Her kommer forskning på banen, og vi applauderer Nofima og Havforskningsinstituttet som nå skal se nærmere på hva som skjer når oppdrettstorsken rømmer. Før vi konkluderer, må vi vite. Vi er en næring som er bygd opp på mange år med forskning og det vil alltid være fundamentet for alt vi gjør.

Styrer torskens gyting

I innlegget til Husebekk og Pedersen peker de på risikoen for at gener fra oppdrettstorsk blandet seg med eksisterende bestand, og trekker frem at oppdrettstorsk i merder kan gyte med hverandre. I dag forebygges gyting i merd ved hjelp av lysstyring. Kraftige ledlys styrer torskens sanser til å tro at vinteren aldri kommer og på den måten blir den heller ikke kjønnsmoden før den er utslaktet. Næringen har også tatt initiativ til forskningsprosjekt sammen med Havforskningsinstituttet og andre FoU-aktører for å dokumentere effekten av lysstyring, samt å videreutvikle metoden for å oppnå enda bedre resultater.

Lønnsomheten kommer

Bærekraft er et begrep som blir brukt mye og mange opplever kanskje at det har mistet betydningen sin, men hva betyr det egentlig? FN har definert bærekraft som «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

For å kunne sikre bærekraftig utvikling må man ta hensyn til klima/miljø, sosiale forhold og økonomi, og se dem i sammenheng. Til tross for at torskeoppdrett er en ung næring så leverer næringen godt på sosiale forhold og klima, og lønnsomheten vet vi kommer. Verden trenger mer mat for å kunne møte en økende befolkning og mye av denne maten kommer fra havet.

Samspill

Med lavere kvoter er det urealistisk at vi kun skal spise villfanget fisk, det vil ikke naturen tåle. Torskeoppdrett foregår i åpne systemer i havet, hvor fiskene kan vokse i sitt naturlige habitat. Innovasjoner som landstrøm til merdene reduserer utslippene ytterligere, mens streng regulering sikrer miljøet. Det gjør at man kan produsere sunn mat til en økende befolkning med et minimalt fotavtrykk.

Mens vi ser frem til den kommende nasjonale havkonferansen «Blått kompass», ønsker vi å bidra i dialogen oppdrettstorskens framtid. Det er her, i samspillet mellom gammel tradisjon og ny innovasjon, at vi kan finne veien til en bærekraftig fremtid, ikke bare for torsken, men for hele kysten.