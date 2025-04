Nøkkelen ligger også i å se lokalitetene i et område i sammenheng, og legge til rette for at løsningene en oppdretter velger på sin lokalitet gir minst mulig negativt effekt på nabolokalitetene og miljøet rundt, skriver Ketil Skår og Edgar Brun.

Illustrasjonsfoto: Joar Offerdal Vatlestad