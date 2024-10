Sterke september-tall til tross – ikke alt er like rosenrødt

September ble en av de sterkeste månedene for norsk sjømat målt i eksportverdi noensinne. Biologiske utfordringer i laksenæringen, og forventninger om kvotekutt i flere av våre viktigste fiskerier, gjør imidlertid at ikke alt er like rosenrødt.