Stortinget må ta ansvar for utviklingen av havbruket

Behandlingen av den nye havbruksmeldingen i Stortinget er en kritisk milepæl for framtiden til en av våre viktigste næringer. Med en presserende tidsfrist for komiteens innstilling, er det nå mer enn noen gang nødvendig at våre folkevalgte tar sitt ansvar på alvor.