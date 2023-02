(Denne saken er korrigert med nye tall fra Nordic Aqua Partners klokken 08:52, red.anm)

Det går fram av to børsmeldinger tirsdag morgen.

Leverandørselskapet Akva Group har per i dag en RAS-kontrakt for landbasertselskapet Nordic Aqua Partners (Noap) i Ningbo, Kina. Denne har en produkjsjonskapasitet på 4.000 tonn.

Nå har selskapet signer en ny kontrakt for Nordic Aqua Partners for ytterligere 4.000 tonn fisk per år i fase 2 av utbyggingen.

Estimert kontraktsverdi for Akva Group er 40 millioner euro (ca 444 millioner kroner) og kontrakten vil være lagt til Akva Groups odrereserve i første kvartal i år går det fram av dagens melding.

Selskapet har også signert RAS-kontrakt for ytterligere 12.000 tonn dersom det Nordic Aqua Partners bestemmer seg for å realisere prosjektet, går det videre fram av meldingen.

Vil hente penger

Nordic Aqua Partner varsler i en separat børsmelding tirsdag morgen at selskapet vurderer en rettet emisjon av 4.615. 384 nye aksjer i selskapet, med bruttoproveny på cirka 300 millioner kroner.

«Nettoprovenyet til selskapet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til akselerere selskapets prosjekt for å utvide produksjonskapasiteten til Atlantic laks fra 4.000 tonn p.a. til 8.000 tonn p.a. ved anleggene i Kina, så vel som for generelle bedriftsformål. Søknadsperioden for den rettede emisjonen starter i dag kl. 09.00 CET, og forventes å stenge 9. februar 2023 kl. 16.30 CET.» skriver selskapet.

Det er Sparebanken 1 Markets og Pareto Securities som bistår selskapet i jobben, mens Wikborg Rein og Schjødt har ulike juridiske roller i prosessen.

IntraFish har omtalt selskapet en rekke ganger tidligere, blant annet våren 2020 da de slet med å hente inn egenkapital, samt i november samme år da selskapet fikk inn 587 millioner norske kroner i en rettet emisjon.

Selskapet hadde opprinnelig navnet Seafood Dragon, og har et RAS-anlegg ved byen Ningbo, ikke langt fra Shanghai.

Disse har forhåndstegnet seg

Av børsmeldingen fra Nordic Aqua Partners tidlig i morrest går det fram at Kontrari AS, den nest største eksisterende aksjonæren i selskapet med en direkte eierandel 10,2 prosent og indirekte gjennom eierandeler i Nordic Aqua Partners Holding Aps som eier 1,8 prosent av de utestående aksjene, har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for 200 millioner kroner i emisjonen. I tillegg har ny investor i selskapet, Israel Corporation Ltd. på forhånd forpliktet seg til å tegne cirka 100 millioner korner. Forhåndsforpliktelsene dekker tilbudsstørrelsen i den private plassering i sin helhet.

Intrafish skrev opprinnelig at Nordic Aqua Partners var på pengejakt, men endret dette siden selskapet skrev at de hadde sikret seg tegninger for 300 millioner kroner i den planlagte emisjonen. Så korrigerer imidlertid selskapet tallene ned i en ny børsmelding kl. 08:52, og skriver at Kontrari og Israel Corporation har tegnet seg for henholdsvis minst 125 og 62,5 millioner kroner, men har altså garantert for alle 300 millioner som skal hentes inn.

Israel Corporation er for øvrig nest største aksjonær i Akva Group, hvor det eier 18,0 prosent av aksjene.