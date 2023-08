– Vi er litt skuffet. Vi håpte det skulle vært fullt åpent markedet igjen i august, men det vil nok ta litt mer tid, erkjente administrerende direktør Knut Nesse i Akva Group, da selskapet fredag presenterte resultatet for andre kvartal.

Dette var et kvartal med rekordhøy aktivitet for selskapet. Blant annet sikret gjennom nettopp investeringer fra selskap på postsmolt. For det meste kontrakter utenfor Norge. Der unntaket er rekordkontrakten på 700 millioner kroner med Cermaq. Pengene fra dette er ikke noe de ser i budsjettet enda.