Emisjonen utgjør 55 millioner dollar - tilsvarende 589 millioner norske kroner.

Følgende eksisterende aksjonærer mottok tildelinger i tråd med deres forhåndsforpliktelser som opplyst i børsmeldingen vedrørende lansering av den private plasseringen:

Nordlaks Holding AS, et av de største familieeide lakseoppdrettsselskaper i verden, ble tildelt 21.611.600 aksjer til et samlet tegningsbeløp på 108.058.000 kroner

Strawberry Equities AS ble tildelt 14.047 540 aksjer til et samlet abonnementsbeløp på 70.237.700 kroner

Blue Future Holding AS, eid av EW Group, en leverandør av dyr genetikk, ernæring og helseprodukter, ble tildelt 10.000 000 aksjer til et totalt tegningsbeløp på 50. 000 000 kroner

Joh Johannson Eiendom AS ble tildelt 10.000 000 aksjer til et samlet abonnementsbeløp på 50.000.000 kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å gi selskapet tilstrekkelig finansiell rullebane, inkludert en buffer, for å oppnå fase 1 steady-state-produksjon og lønnsomhet. Eventuell gjenværende kontantbuffer kan benyttes av selskapet for fase 2-utvidelse.

Det vurderes å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 20 millioner aksjer til kurs fem kroner.

Atlantic Sapphire-aksjen sluttet på 6,48 kroner på Oslo Børs torsdag.

Det var i juni i fjor at Nordalks for føste gang puttet penger inn i landbasertselskapet med base i Florida, USA. Da investerte Nordlaks Holding 150 millioner kroner i landbasertselskapet. Investeringen ble begrunnet med uro rundt økt beskatning for oppdretterne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om landbasertselskapet kom med denne nyheten falt aksjen fra start - med 8,5 prosent, i følge DN.

Atlantic Sapphire er priset til 993,2 millioner kroner på Oslo Børs.