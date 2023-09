Brudd på lånebetingelsene, redusert vekst for fisken og en mulig emisjon for å sikre tilstrekkelig med kontanter. Etter børsen stengte torsdag 24. august kom nok en negativ melding fra Atlantic Sapphire, selskapet som bygger et gigantisk landbasert lakseanlegg utenfor Miami.

Fredag svarte aksjemarkedet med å sende den allerede hardt prøvede aksjekursen ned med 51 prosent. Siden det er kursen nært halvert en gang til. Så langt i år er dermed kursen ned hele 78 prosent.