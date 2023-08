Biologiske utfordringer i Skottland som følge av kraftige manetangrep de siste to månedene, gjør at Bakkafrost ser risiko for at slaktevolumet i 2023 kan bli lavere enn guidet.

Det forklarer administrerende direktør i Bakkafrost, Regin Jacobsen, under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag, og beskriver situasjonen som en mørk sky.

Tirsdag morgen leverte det færøyske oppdrettsselskapet sine tall for andre kvartal til markedet, og de var som forhåndsvarslet og ventet, svake.

Bakkafrostfikk et operasjonelt driftsresultat på 353 millioner danske kroner i andre kvartal 2023, mot 587 millioner danske kroner i samme periode året før.