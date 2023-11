Allerede i sommer meldte Bakkafrost at manetangrep har skapt utfordringer for selskapets lokaliteter i Skottland. Tirsdag la det færøyske selskapet fram tallene for tredje kvartal og forklarte mer om utfordringene de har hatt i Skottland. Værfenomenet El Niño ble trukket fram av konsernsjefen.

– El Niño har ført til høyere temperaturer og økt forekomst av maneter. Fra juni til september har dette vært en utfordring. El Niño har påvirket gakvakultur globalt, sa konsernsjef Regin Jacobsen.

Den totale slaktet i tredje kvartal var på 4.100