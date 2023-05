Det opplyses i selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen i kvartalet var 296 millioner euro (230), mens driftsresultatet utgjorde 10 millioner euro (22).

Ebitda-marginen ble 9,1 prosent i kvartalet, mot 13,8 prosent samme periode året før. Den justerte ebitda-marginen var 9,5 prosent, mot 14,9 prosent.

– Vi er veldig fornøyde med våre resultater for kvartalet. Selv om ebitda er lavere enn for samme kvartal i fjor, er resultatene dette kvartalet like sterke, gitt dagens markedsforhold, uttaler konsernsjef Christian Bekken i meldingen fra det trønderske storselskapet.

Bewi Invest Bewi Invest er et industrielt eierselskap og majoritetseier av det noterte selskapet Bewi ASA

Bewi Invest er eier av mer enn 10 selskaper, primært innen industri, eiendom og sjømat.

Selskapets to største investeringer er majoritetsposten (51 prosent) i det noterte industriselskapet Bewi ASA (emballasjeprodusent) og eierandelen i det noterte eiendomsselskapet KMC Properties ASA (43 prosent).

Bewi Invest har lenge ønsket å styrke sin posisjon innen sjømat opplyser selskapet.

Bewi opplyser også i sin kvartalsrapport tirsdag at selskapet venter en justert ebitda for 2023 på linje med proforma ebitda i 2022 på 167 millioner euro. Rapportert ebitda i 2022 var 134 millioner euro.

Videre skriver Bewi at det nåværende markedssentimentet gjør det vanskelig å forutsi utsiktene for resten av året.

«Vår høye eksponering mot bygg- og anleggsbransjen kan gjøre oss sårbare for utviklingen i den industrien. På den annen side ser utsiktene for matemballasje, samt tekniske komponenter og bilkomponenter veldig lovende ut for 2023. Dette, kombinert med det positive bidraget fra oppkjøpte virksomheter inkludert synergier og tiltak iverksatt for å forbedre lønnsomheten, gir forsiktig optimistisk utsikter for året», heter det i rapporten.

Fremover vil Bewi fortsatt fokusere på å integrere oppkjøpte selskaper og utvinne synergier, samt justere kapasitet og kostnadsnivåer til gjeldende markedsforhold. Selskapet tror på fortsatt konsolidering innenfor utvalgte bransjer.