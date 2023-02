Lerøy Seafood Group ventes å rapportere et operasjonelt driftsresultat på 913 millioner kroner for fjerde kvartal 2022, mot 902 millioner kroner i samme periode året før. Det viser gjennomsnittet av estimater fra ni meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt. Driftsinntektene estimeres til 7.308 millioner kroner, opp fra 6.519 millioner kroner året før. Av analytikerne som har oppgitt anbefaling har alle åtte kjøpsanbefaling på aksjen. Gjennomsnittlig kursmål er 68 kroner, varierende mellom 65 og 73 kroner. Lerøy Seafood legger frem resultat for fjerde kvartal tirsdag 21.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.