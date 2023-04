Det opplyser Grieg Seafood i en melding til markedet onsdag formiddag. Slaktevolumet fordelte seg slik på regionene: Rogaland: 7 500

Finnmark: 7 850

British Columbia: Ingen slakting – i henhold til plan Gjennomsnittlig kostnad per kilo laks: Rogaland: NOK 58.4

Finnmark: NOK 62.8

British Columbia: Ingen slakting – i henhold til plan Grieg Seafood legger fram sitt kvartalsresultat for første kvartal fredag 12. mai. Grieg Seafood Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021

I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland

Hovedkontoret ligger i Bergen

