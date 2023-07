Etter en børsmelding i går søndag faller Bakkafrost-aksjene kraftig, med over 7 prosent i løpet av åpningstimene av Oslo Børs mandag.

– Jeg tror investorer er overrasket over hvor betydelig endringene i varselet er, sammenliknet med markedets forventning, når nå Bakkafrost har sendt ut et negativt resultatvarsel for andre kvartal. Selskapet melder om at lavere slaktevolumer enn forventet og lave snittvekter påvirker resultatet i kvartalet, sier sjømatanalytiker Wilhelm Røe i Danske Bank til IntraFish.

Wilhelm Røe er aksjeanalytiker sjømat i Danske Bank Foto: Anders Furuset

Han er er tilbake i Norge etter ferie mandag, og ble møtt av et negativt resultatvarsel sendt ut søndag fra den færøyske lakseprodusenten.