Endúr fikk en justert ebitda på 55,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 62,3 millioner kroner i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Omsetningen ble 668,3 millioner kroner (663,3), mens driftsresultatet utgjorde 20 millioner kroner (7,3). Selskapets ordrereserve var på 1.310 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2022 etter en ordreinngang på 243 millioner kroner. Ved utgangen av forrige kvartal var ordrereserven 1.509 millioner kroner. Selskapet målsetter en årlig omsetning på 4 milliarder kroner ved utgangen av 2024 både organisk og gjennom komplementære M&A, opplyses det.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.