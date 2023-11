En talsperson for Europakommisjonen sier til IntraFish at der er ingen klar frist i sikte for å avslutte den langvarige saken mot norske laksegiganter. Utover det vil han ikke gi noen kommentar.

I februar 2019 raidet Kommisjonens konkurransemyndighet kontorene til flere produsenter av atlantisk laks i Skottland. Operasjonen inngikk i etterforskningen av påstander om pris-rigging.

Europeiske importører uttalte den gang at de slett ikke var overrasket.

Fire og et halvt år

Siden da har etterforskningen pågått i mer enn fire og et halvt år.