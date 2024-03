Det skjer litt av hvert på sjømatfronten hos Ferd om dagen.

I starten av året varslet akvakulturselskapet Benchmark Holdings, der Ferd eier om lag en fjerdedel, at det vurderer å selge hele eller deler av selskapet. Nå selger Ferd seg også helt ut av sjømatinvesteringsselskapet Broodstock Capital.

Transaksjonen skjer etter at to selskaper er lempet ut av porteføljen for en halv milliard kroner.

Kjøpes ut av partnere

Broodstock ble etablert i 2016 med Ferd som investor. Fire år senere ble selskapet omstrukturert, Ferd økte eierandelen og har frem til i dag eid nesten hele selskapet. Det er de fire partnerne som nå kjøper ut Ferd.

De to største selskapene som lå i Broodstock, fiskehelseselskapet Åkerblå og programvareselskapet Maritech, ble solgt ut henholdsvis i fjor og i starten av dette året.

– Selskapene som ligger igjen er for Ferds del veldig små selskaper. Det er hensiktsmessig at teamet kjøper dem ut, sier investeringsdirektør og medsjef i Ferd Capital, Kristian Eikre.

Etter det DN erfarer har Ferd realisert en halv milliard kroner i disse to selskapene.

Ifølge Eikre har de hatt en tosifret årlig avkastning siden nyetableringen av Broodstock i 2020. Siden oppstarten i 2016 har avkastningen også vært positiv, men imidlertid ensifret. Han ønsker ikke å kommentere salgssummen i transaksjonen mellom Ferd og partnerne.

– Det har vært et veldig fruktbart samarbeid med Ferd. Vi har gjort gode investeringer sammen, utviklet flotte selskaper og skapt verdier. Det har vært gode diskusjoner om veien videre, og vi på teamet er veldig takknemlige overfor Ferd som lar oss få mulighet til å ta over kontrollen for den videre fremtiden til Broodstock, sier Broodstock-sjef Jan Erik Løvik i en pressemelding.

Industrikonglomeratet Ferd er eid av milliardæren Johan H. Andresen og hans to barn Katharina og Alexandra. Ved siste rapportering for fjorårets første halvår var verdiene på 44,1 milliarder kroner.

Satser større

Ferd-sjef Morten Borge har tidligere uttalt at sjømat er et av hovedområdene de ser på. Salget i Broodstock og det potensielle salget i Benchmark betyr ingen mindre satsing på området, ifølge Eikre.

– Det er ingen tvil om at sjømat fortsatt er en prioritert sektor hos Ferd. Vi ønsker nå å samle oss rundt færre og større direkteinvesteringer. Bakgrunnen for det er at Ferd har en kapitalbase på over 40 milliarder kroner, så vi må prioritere hvor vi bruker tiden vår. Vi ser både på private og børsnoterte investeringer, sier han.

Etter Ferds exit ligger det tre selskaper igjen i Broodstock. Broodstock-teamet kjøper ut de to mindre selskapene VAQ og NP Innovation sammen med et utvalg nye investorer. Ferds eierandel i raudåte-selskapet Calanus består, men forvaltes videre av Broodstock. I tillegg vil Ferd overta aksjer i CAI Software, som nylig kjøpte Maritech, der en mindre del av oppgjøret var i aksjer.

– Hvorfor er sjømatsektoren så attraktiv?



– Det er en sektor hvor vi mener det er sterke strukturelle vekstdrivere over lang tid. Sjømat er en av de mest bærekraftige proteinkildene man kan få frem og vi mener Norge har en ledende posisjon, særlig innenfor laks, sier Eikre.