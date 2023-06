Det var mandag ettermiddag, rett etter børsens stengetid, at meldingen kom om at Andfjord Salmon ville hente friske penger for å bygge ut anlegget på Kvalnes.

Rett over midnatt var det klar at selskapet var i mål med en rettet emisjon på 15.974.026 nye aksjer til kurs 38,5 kroner per aksjer, og dermed hentet et bruttoproveny på 615 millioner kroner.

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes, i tillegg til generelle selskapsformål.

Plasseringen er fordelt i to transjer, der 5,9 millioner aksjer blir tilgjengelig torsdag, mens resterende blir tilgjengelig på eller rundt 11. juni.

Andfjord Salmon Selskap som skal drive landbasert oppdrett av laks

Byggingen av selskapets anlegg er i gang på Kvalnes på Andøy.

Selskapet satte ut den første smolten i juni 2022. Forventet slakting er medio 2023, men kan bli fremskyndet etter god tilvekst.

Andfjord Salmon har ambisjoner om å søke konsesjon for totalt 70.000 tonn MTB. Selskapet er notert ved Euronext Growth.

Selskapet har som mål å gjøre en reparasjonsemisjon på opptil 2,077 millioner nye aksjer.

Andfjord Salmon-aksjen stengte på 41,00 kroner pr aksje på Oslo Børs mandag.

Fra første melding var det kjent at selskapets nest største eier, Jeronimo Martins, har tegnet seg for aksjer til 385 millioner kroner i transaksjonen, mens Eidsfjord Sjøfarm (Holmøy) kjøper for 80 millioner kroner.

Andfjord Holding, Skagerak Vekst og UFI har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for totalt inntil 24 millioner kroner.

Det var tidligere denne måneden at selskapet varslet at de vil bygge ut anlegget sitt på Kvalnes.

Det planlegges å bygge ut slik at det får kapasitet på 28.000 tonn – før Kvalnes 2 på ytterligere 12.000 tonn skal bygges. Dermed vil denne få en kapasitet på 40.000 tonn.

I tillegg har Andfjord Salmon planer om å bygge anlegg på Breivik og Fiskenes, begge steder litt lenger nord på Andøya. Totalt skal dermed selskapet opp til en produksjonskapasitet på 90.000 tonn, ble det opplyst i presentasjonsmateriell fra selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag 13. juni.

Første slakting på rundt 700 tonn vil bli gjennomført hos landbasertselskapet i månedsskiftet juni/juli.